Presyo ng pagkain sa mga school canteen nagtaas na rin

Watch more News on iWantTFC

Nagtaas na rin ang presyo ng mga pagkain sa school canteen, kagaya sa isang eskwelahan sa Parañaque City.

Nagkaroon ng price increase mula sa mga pagkaing pang recess ng mag-aaral hanggang sa mga pananghaliang ulam.

Kaya ang ilang mga estudyante, nagbaon na lang ng sariling pagkain.

Bukod pa dito, dahil sa dami ng estudyanteng pumapasok sa eskwelahan, nauubos ang kanilang recess time sa haba lang ng kanilang ipinipila makabili lang ng pagkain. Ang kanilang break time kasi ay tumatagal lang ng kalahating oras.

Sa unang araw ng pagbabalik eskwela nitong Lunes, dinumog ng mga estudyante ang kanilang canteen at bagamat naka-face mask, halos maggitgitan sila habang nakapila.

Pero ayon sa pamunuan ng eskwelahan, nakaisip na sila ng paraan para hindi na magtagal sa pila sa kanilang canteen.

Pagkabili ng pagkain, kailangan nang bumalik sa silid-aral ang mga estudyante para doon na kumain.

Magtatalaga na rin ang management ng canteen ng mga maglalako sa mga silid-aralan para hindi na lumabas ang ibang estudyante.

At dahil may pandemya pa, sa halip na plato at stainless na kubyertos, sa mga paper plate na inilalagay ang mga pagkain at mga disposable untensils na lamang ang pinagagamit.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News