Mga guro nananawagan na ibigay ang kanilang performance-based bonus

MANILA – Nananawagan ang ilang mga guro sa pamahalaan na ibigay na ang kanilang performance-based bonus.

Ayon kay Shiela Manuel, pangulo ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers, dapat ay noong Disyembre ng nakaraang taon pa nila ito natanggap.

“Nanawagan po tayo sa ating bagong secretary sa Edukasyon, si (Vice President) Sara Duterte, na sana po ay mai-release na kaagad-agad ang performance-based bonus ng mga teacher. 2021 pa po yun eh, 2022 na po.”

“Nabigyan na po ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno, naiwanan na lang po ang hanay ng mga kaguruan,” aniya.

Bukod pa rito, umaasa rin ang mga guro na mabibigyan pa sila ng dagdag na tulong mula sa pamahalaan.

Kuwento ni Manuel, pumasok na sa kanilang ATM ang P5,000 allowance na ipinangako ng gobyerno.

Pero aniya, kulang pa ito sa kanilang mga gastusin sa classroom.

“Naku Sir kulang na kulang nga po. Bibili pa ang teacher ng pintura…siyempre yung iba pang pangangailangan sa loob ng classroom.”

Dagdag pa niya, “Kasi ‘di naman po sapat ang mga donasyon na ginagawa ng local stakeholders sa Brigada Eskwala. Lalong-lalo na po na pandemya.”

Hiling ni Manuel, “Kaya sana madagdagan pa po yung inirelease na cash allowance. Medyo nagkakagulo nga po sa hanay ng kaguruan dahil ang akala nila ay bukod pa yang cash allowance doon sa ibibigay na financial assistance ng Pangalawang Pangulong Sara Duterte.”

--TeleRadyo, 23 August 2022