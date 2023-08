Watch more on iWantTFC

Lumabas sa Senate investigation ang kakulangan sa programa ng mga taga-barangay at Department of Labor and Employment para bantayan ang sitwasyon ng mga kasambahay. Dininig nitong Martes ng mga senador ang kaso ni Elvie Vergara, na dumanas ng katakot-takot na pananakit mula sa kaniyang mga amo. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 22 Agosto 2023