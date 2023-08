Comelec magpapatupad ng 'money ban' sa barangay, SK polls

Watch more on iWantTFC

May mga bagong polisiyang nais ipatupad ang Commission on Elections kontra vote buying at selling sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ito ang 'money ban' at warrantless arrest sa mga pinaghihinalaang bumibili at nagbebenta ng boto. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Martes, 22 Agosto 2023