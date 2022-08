Pinsala ni 'Odette' ramdam pa rin sa unang araw ng klase sa Cebu

Watch more News on iWantTFC

Tuloy na tuloy ang unang araw ng face-to-face classes sa Cebu ngayong Lunes kahit hindi pa naaayos ang mga paaralan matapos ang bagyong Odette.

Hindi pa masyadong marami ang mga mag-aaral sa Cebu City Central School, isa sa pinakamalaking paaralan sa Cebu City, dahil pinapatupad ang shifting ng mga klase.

Ibig sabihin, may schedule kung kailan papasok mag morning shift at afternoon shift. Bunsod ito sa kakulangan ng classroom dahil may mga hindi pa naaayos matapos ang Bagyong Odette.

Mahigit 100 classrooms at isang building ang hindi magamit dahil nasira sa Bagyong Odette.

Sa buong Central Visayas, inaasahang may 1.8 million na mag-aaral na papasok ngayon sa private at public na mga paaralan.