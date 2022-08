Watch more News on iWantTFC

Isa ang Pinagbuhatan Elementary School sa mga malaking public school sa Pasig.

Ayon sa principal ng eskwelahan na si Josephine Macawile meron silang 4, 162 na learners ngayong school year.

Dahil marami, naka-schedule ang pasok ng mga estudyante. May mga naka schedule na alas siyete ng umaga papasok. May alas ocho habang ang pinakalate na, alas nuwebe ng umaga.

Six hours ang klase dito ng mga estudyante bukod sa kinder na apat na oras lang.

Sa mga aabutan ng tanghalian, dapat mag baon na ang mga estudyante.

Sa walang baon, may mga ibibebenta ang canteen ng eskwelahan. Pero imbes na pumunta sa canteen, may mga magiikot na magdadala ng pagkain sa mga classrooms.

Dahil may pandemya pa, sinusunod ng paaralan ang rekomendasyon ng IATF para sa kapasidad ng classroom.

Ang kinder nasa maximum na 30 ang estudyante sa isang classroom.

Sa primary naman na nagsisimula Grade 1 hanggang Grade 3 nasa 35 ang estudyante habang sa intermediate na mula sa grade 4 hanggang grade 6 maximum na ang 45 na estudyante sa isang classrooom.

May entrance at exit ang mga classrooms.

May mga label kung saan dapat dadaan ang mga estudyante.

Sapat naman ang classroom, ayon sa principal.

Maging sa mga gamit sa eskwela gaya ng mga upuan at aklat wala rin problema sa paaralan na ito.

Medyo kulang lang ang guro na nasa 130 lang. Mga apat pa ang kailangan ng paaralan.

Ayon sa principal, isa sa mga babantayan ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante para makaiwas sa siksikan.

May dalawang gate ang eskwelahan na gagamitin at may naka-assign nang grade levels na gagamit sa mga gate.

Sa mga magulang, papayagan lang makapasok ang magulang ng mga bata na umiiyak. Itoy para maiwasan din nag siksikan.

Ang sistema dito, susunduin ng mga guro ang mga estudyante sa gate ng paaralaan.

Alas siyete ang flag raising ceremony dito, pero limited lang sa grade six pupils ang kasali.

Ngayong linggo, inilaan muna ito sa psycho social intervention ng mga bata, kaya wala pang lesson muna.

Itoy para hindi manibago ang mga bata lalo’t dalawang taon din ang mga itong hindi nakapasok sa mga paaralan.

Ilan sa mga pagbabago naman ngayong school year dahil may pandemya pa , hindi muna papayagan ang mga extra curricular activities para maka- pag focus sa academics.

Nanawagan naman ang principal sa mga magulang, na kung may sakit ang bata, gaya ng ubo, sipon at lagnat, huwag na itong papasukin.

Naipaliwanag naman ito sa mga magulang sa isinagawang orientation sa kanila.

Sa mga nasa eskwelahan na na nagkaroon ng lagnat, may isolation room naman ang eskwelahan.

May group chat na binuo ang mga magulang at guro kada section para ma-inform ang mga magulang sa lagay ng estudyante para masundo ito.

May komunikasyon din sila sa barangay kung kinakailangan na sunduin ng ambulansya.

Inaasahan na magiging maayos ang pagsisimula ng klase ngayong araw.