ALAMIN: Mandato ng Commission on Audit

Patuloy na tumatanggap ng suporta at papuri ang Commission on Audit dahil sa pagganap nito sa tungkulin. Ito'y sa kabila ng patutsada ni Pangulong Duterte sa mga audit report kaugnay sa paggamit ng pondo ng iba-ibang ahensiya ng pamahalaan. Ano nga ba talaga ang papel at mandato ng ahensiya? Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 22 Agosto 2021