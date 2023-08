Watch more on iWantTFC

Tuloy-tuloy ang mainit at maalinsangang panahon na nararanasan sa bansa. Ayon sa PAGASA, malaking tulong ang mga halaman at puno para mas bumaba ang temperatura sa isang lugar. Kaya naman patuloy na sinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpaparami ng puno sa iba-ibang bahagi ng bansa. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 21 Agosto 2023