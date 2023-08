AFP chief inilahad ang aktibidad ng China sa West PH Sea sa conference

Watch more on iWantTFC

Inilahad ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr. sa Indo-Pacific Defense Chiefs' Conference ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Pero nanindigan ang China na kanila ang buong South China Sea at hindi nila kinikilala ang 2016 arbitration ruling na pabor sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 21 Agosto 2023