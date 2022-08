Watch more News on iWantTFC

Higit 48,000 estudyante ang nakatanggap ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa buong bansa sa unang araw ng pamimigay ng educational cash aid noong Sabado. Matapos naman ang aberya sa pila, inabot na ng pasado alas-2 ng madaling araw ngayong Linggo ang DSWD Central Office sa pagproseso ng ayuda. Sa kabila nito, may ilan pa ring umuwing bigo. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Linggo, 21 Agosto 2022