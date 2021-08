Watch more on iWantTFC

Maaaring maging pugad ng korapsiyon ang paglilipat ng pondo mula sa mga ahensya papunta sa Department of Budget and Management, ayon kay Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Zarate. Ito'y matapos matuklasan ang paglilipat ng P42-bilyong pondo mula Department of Health papuntang DBM para sa pagbili ng personal protective equipment at testing kits.

- TeleRadyo 21 Agosto 2021