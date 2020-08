Ilang sales agents may agam-agam sa moratorium sa ilalim ng 'Bayanihan 2'

Watch also in iWant or TFC.tv

Ibibigay ang dalawang buwang moratorium sa pagbabayad ng utang sa ilalim ng inaprubahang “Bayanihan to Recover As One Act” o Bayanihan 2. Pero kung makakaluwag ito sa ilang nawalan ng pinagkakakitaan, negatibo naman ang epekto nito sa ilang empleyado. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Biyernes, 21 Agosto 2020