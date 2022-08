Publiko di dapat kampante sa bilang ng monkeypox cases sa bansa: expert

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Hindi dapat maging kampante ang publiko kahit nasa tatlo pa lang ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Pilipinas, ayon sa isang eksperto.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, pinuno ng adult infectious diseases and tropical medicine unit sa San Lazaro Hospital, posible na higit pa sa tatlo ang nahawaan na ng monkeypox sa bansa.

Posible rin na maging chain of transmission ang mga taong may sintomas na may intimate o close contact sa ibang tao, ani Solante.

Aniya, karaniwan na lumalabas ang sintomas ng monkeypox sa loob ng 21 araw kaya pwede magpa-test ng libre, basta makipag-ugnayan sa RITM.

Lagnat, kulani, pananakit ng katawan at ulo, at skin lesion sa paa at kamay ang sintomas ng monkeypox, aniya.—SRO, TeleRadyo, Agosto 19, 2022