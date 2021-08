Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mahigpit na ipinatutupad ng Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) ang mga panuntunan sa huling araw ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Metro.

Sa EDSA Monumento Bus Carousel sa Caloocan City, tila hindi ramdam ang lockdown dahil sa dami ng mga pasahero na bumabiyahe ngayong Biyernes ng umaga.

Aabot na hanggang sa Benin Street ang pila, ilang metro ang layo mula sa footbridge papuntang carousel.

Kahit may banta ng Lambda variant at Delta variant ay may ilang pasahero pa rin ang hindi nakakasunod sa safety protocols.

Hindi pa rin masyado naipapatupad ang physical distancing dahil sa haba ng pila, may iba rin ang nakababa rin ang kani-kanilang mga face shield at ung iba ay face mask.

Tuloy-tuloy ang pagsakay ng mga pasahero sa mga bus pero 50% capacity o katumbas ng halos 25-30 pasahero lang ang puwede sa bawat bus.

Mahigpit naman ang pagpapatuapd ng no face mask, no face shield, no ride policy bago sumakay ng bus.

Nakapuwesto rin ang mga tauhan ng I-ACT para silipin kung may kaukulang dokumento ba ang mga pasaherong sasakay.

Hanggang ngayong araw ay pawang mga APOR o magpapabakuna lamang ang dapat sumasakay sa mga bus at maging sa mga tren.

Hindi tinatanggap ng I-ACT ang mga pasaherong may quarantine pass lang, dapat ay may COE o company ID silang maipapakita.

Samantala, aagang pumuwesto ang mga tauhan ng MMetropolitan Manila Development Authority para mandohan ang daloy ng trapiko dito sa lugar.

- TeleRadyo 20 Agosto 2021