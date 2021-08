Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Hindi man COVID-19 referral facility ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila, may mga kaso ng sakit itong natala sa gitna ng pagkalat ng Delta variant.

“Di katulad ng ibang variant na nakita natin na hindi nahahawa ang mga buntis, ang mga bata, pero ngayon po sa Delta variant hindi po natin ito maiiwasan,” pahayag ni Dr. Esmeraldo Ilem, medical center chief ng ospital.

Ayon kay Ilem, karamihan ng kanilang naa-admit na mga pasyenteng may COVID-19 ay asymptomatic at mild.

“Dalawa lang 'yung may mild symptoms at sa mga baby naman po, ang nag-positive, isa lang po out of 18 tests na ginawa sa mga batang ipinanganak,” sabi ni Ilem.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Ilem na marami na silang napauwing mga pasyenteng may COVID-19 na gumaling na at natapos na ang isolation o nailipat sa ibang temporary treatment and monitoring facilities.

“Kami po ay isang tertiary hospital for maternal and newborn care. Kami po talaga ang tumatanggap ng mga buntis, manganganak.

Bago po mag-surge medyo halos konti na lang ang na-aadmit na may COVID na buntis. Ngayon po, understandably, dahil po may surge kasama po ang mga nanay na buntis sa nahahawa,” sabi niya.

Hindi rin aniya sila pwedeng huminto sa pagtanggap ng mga pasyente dahil karamihan ng nagpupunta sa kanila ay mga walk-in at emergency cases na.

“Dahil kami po ay hindi COVID referral facility, COVID accepting hospital, pero kami po ay referral facility for high-risk pregnancy. Marami po ang nangangailangan na wala pong COVID pero mga premature, nahirapan sa kanilang panganganak, inire-refer sa amin ito at paglabas ng mga bata kailangan po ng intensive care,” sabi niya.

Sa ngayon, sa 72 na intensive care units para sa newborn, 69 ang okupado ng mga sanggol na may sakit.



“Ang pag-aaruga sa mga batang ito na may sakit, maski wala silang COVID, ay masyadong labor intensive, nangangailangan ng kaukulang pag-aalaga ng aming mga doktor at mga nurses,” sabi niya.

Pinoproblema din nila ang mga kawani ng ospital na nagkakasakit ng COVID-19.

“Ang medyo nagiging problema lang 'yung pagkakahawa-hawa ng personnel na hindi naman maiiwasan although sa pag-aaral namin, karamihan nanggagaling sa community, sa kanilang pag-uwi. Merong papasok na meron na palang exposure, meron na palang sintomas at mahahawa ang kanilang kapwa empleyado,” sabi ni Ilem.

Paliwanag ni Ilem na bihirang magkaroon ng COVID ang mga kawani nila na naka-assign sa isolation area.

Payo naman ni Ilem sa mga pupunta sa kanilang ospital na makipag-ugnayan muna sa kani-kanilang barangay.

“Meron na kaming antigen test para sa emergency room pa lang alam na po namin kung sino ang mga buntis na positive, nagawa na namin silang i-manage sa aming isolation facility,” sabi niya.