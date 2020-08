'Wala pang ebidensiyang nakakahawa ang mga muling nag-positibo sa COVID-19'

Watch also in iWant or TFC.tv

Bagaman may mga pagkakataong muling nagpo-positibo ang ilang pasyenteng gumaling na sa COVID-19, nananatiling walang ebidensiya na sila'y nakakahawa. Pinaliwanag din ng Department of Health sa mga lokal na opsiyal ang iba-ibang uri ng test at ang kanilang rekomendasyon sa mga dapat gawin kapag may papasok na mga bisita sa kanilang mga lugar. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 20 Agosto 2020