Vitamin C nagkakaubusan na sa mga botika; publiko binalaan vs hoarding

Nagkakaubusan na ng stock ng vitamins, partikular ang vitamin C, sa ilang botika. Kaya hinimok ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines ang publiko na iwasan muna ang maramihang pagbili ng mga vitamins. Nagpa-Patrol, Angel Movido. TV Patrol, Huwebes, 20 Agosto 2020