Inisyatibo para sa contact tracing central platform, 'di pinansin ng IATF 'gatekeepers': Rio

MAYNILA - Maraming grupo ang handang magbigay ng libreng serbiyo, makatulong lamang sa ginagawang contact tracing effort ng gobyerno sa gitna ng pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), ayon kay dating Information and Technology Undersecretary Eliseo Rio.

Sa kabila ito ng tila hindi naging epektibong contact tracing app na StaySafe.ph na pinili ng COVID-19 Task Force, sa harap ng lalong dumaraming kaso ng virus sa bansa.

“Five months na tayo sa pandemic. Ibang bansa, through their own contact tracing app, nakaahon na. Tayo, pataas nang pataas,” sabi niya.

Kamakailan ay naglabas ng saloobin si Rio sa kaniyang Facebook page kung saan sinabi niyang tinututulan ng "gatekeepers" sa Inter-Agency Task Force (IATF) ang mga hakbang para pag-ibayuhin ang contact tracing na ginagawa ng gobyerno.

Paliwanag ni Rio, nagbigay sila ng proposal para sa isang open system na magi-integrate at mago-operationalize ng mga datos, kasama na ang StaySafe, sa isang central platform.

“The whole spectrum of contact tracing, from manual contact tracing na ginagawa ngayon ng DOH, yung mga data n'yan, ipapasok, mga CDRs (call detail record) ng telcos,” sabi niya.

Kaya lamang, hindi nila makuha ang pagsang-ayon ng IATF dito. Ibinalik ito sa kanila ng sub-technical working group ng ICT sa kabila ng endorsement mismo na galing kay DICT Secretary Gregorio Honasan sa IATF.

“Itong StaySafe, lahat ng galaw natin, nare-relay sa isang central database. Nandoon yung cellphone number at lugar na pinuntahan mo, kahit ‘di ka positive, basta registered ka. Kaya, mga tao minsan, alangan kasi it is actually a surveillance application. Ito ay magagamit sa pag-track ng mga terorista o mga critics ng gobyerno,” sabi niya.

Aniya, ang kaibahan ng kanilang platform, tanging ang kukunan ng data sa cellphone ay ang mga may-ari nitong nag-positibo sa COVID-19.

“Bakit nila masyadong pinoprotektahan itong StaySafe na ‘di effective? Ano bang meron ‘yan? May mga ibang function ‘yan, baka nagagamit nila ngayon,” sabi ni Rio.

Nilinaw na ni Multisys CEO at founder na si David Almirol Jr. noong Hunyo na nagko-comply sa data privacy laws ang kanilang app at may security layers ito.

-- ABS-CBN TeleRadyo, 20 Agosto 2020