Ilang LGU kaniya-kaniya ang panuntunan sa pagsuot ng face shield

Kanya-kanyang panuntunan ang mga lokal na pamahalaan kung mandatory ba o hindi ang pagsusuot ng face shield. Ang ilang malalaking mall at opisina ng gobyerno ay nagpatupad ng "no face mask, no face shield, no entry" na patakaran. Nagpa-Patrol, Doris Bigornia. TV Patrol, Huwebes, 20 Agosto 2020