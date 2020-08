Bayanihan 2 lusot na sa bicam

Watch also in iWant or TFC.tv

Pagkatapos ng 4 na maghapong pulong, nakalusot na sa bicameral conference ang committee report ng Bayanihan to Recover As One Act o Bayanihan 2. Layong gamitin ito ng gobyerno para matulungan ang mga sektor na pinadapa ng pandemya. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 20 Agosto 2020