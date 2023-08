Watch more on iWantTFC

Muling magpapadala ng mga karagdagang kagamitan at pagkain ang militar sa mga tropa nito sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kailangang umayos ang Tsina dahil ngayon nakasubaybay na ang buong mundo. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Sabado, 19 Agosto 2023.