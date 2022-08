Watch more News on iWantTFC

Pumalo na sa mahigit 1 milyon ang bilang ng mga turistang dumating sa bansa simula noong magluwag ng travel restrictions. Pero hirap ang sektor ng turismo na maibalik ang mga manggagawang nawala nang tumama ang pandemya kaya naman magkakasa ng serye ng mga job fair ang Department of Labor and Employment at ang Department of Tourism. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Biyernes, 19 Agosto 2022