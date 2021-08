OFW, pinayagan ng Taliban na masundo ang kapwa Pinoy

Watch more on iWantTFC

MANILA – Pinayagan ng Taliban na nagmamando ng checkpoint sa Afghanistan ang isang Pinoy na sumundo ng kapwa nito Pinoy na naipit sa dalawang embahada doon.

Kuwento ng overseas Filipino worker (OFW) na si Elmer Presa, wala nang drayber na naglakas-loob na sunduin ang isang Pilipinong naipit sa Swedish embassy at isa pang naipit sa US embassy doon mula nang masakop ng Taliban ang kabisera ng Afghanistan na Kabul.

"Sabi ko sa aking boss, I will take risk to get my guys. So binigyan po ako ng pahintulot. Sabi: 'Elmer, you are on your own, you can do whatever you want, just bring them here.' So yun po, kaya po lumabas ako nung gabi na yun," kuwento ni Presa.

Nakiusap si Presa sa mga Taliban sa checkpoint na padaanin siya para kunin ang mga kapwa niyang Pilipino.

"Nakiusap po ako sa mga Taliban na sila po kasi nagco-conduct ng checkpoints. Napakadami na po nila bigla sa labas," aniya.

“Sabi ko, sa salita nila, may kaibigan akong Pilipino, pwede ko ba silang kunin nang walang problema? Hinayaan po nila ako.”

“Actually wala po tayong problema sa kanila at binigyan po ako ng opportunity kaya sinamantala ko po yung pagkakataon,” ayon kay Presa.

Nakaalis na ng Afghanistan si Presa at ngayon ay nasa Doha, Qatar. Aniya, iba-ibang lugar ang pinagdalhan sa mga Pilipinong lumikas mula sa Afghanistan. Ang ibang Pilipino ay nagpunta sa Dubai at mayroon ding nasa United Kingdom, aniya, dahil nagpadala ng eroplano ang iba-ibang bansa para makatulong sa mga nais nang umalis ng Afghanistan.

Ani Presa, patuloy ang koordinasyon nila sa embahada ng Pilipinas sa Pakistan para sa nalalapit na pag-uwi o repatriation ng mga kapwa Pilipino.