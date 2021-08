MAYNILA - Lampas 50 porsiyento na ng mga barangay sa Pasay City ang nakapamigay na ng cash aid assistance para sa mga apektado ng ikatlong enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Ayon sa Pasay City Public Information Office, naipamahagi na ang ayuda sa 111 sa 201 barangay sa lungsod nitong Huwebes.

Umabot na sa 69,542 head of household ang nabigyan o mahigit 200,000 indibidwal.

Thousands of families in Bgy. 183, Pasay City’s largest barangay, are set to receive cash aid assistance on the 2nd & last day of distribution on Thursday.



Villamor Airbase Elementary School is one of 2 payout sites open 9am-6pm pic.twitter.com/wzT2G5Ewx2