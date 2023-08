Pader gumuho sa construction site sa QC Hall; 1 patay

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang construction worker habang sugatan ang tatlo niyang kasamahan matapos gumuho ang isang pader sa construction site sa loob ng Quezon City Hall, alas diyes ng gabi nitong Huwebes.

Ayon kay PBGEN Nicolas Torre III, Quezon City Police District Director, may ginagawang scenic elevator sa isa sa mga gusali sa loob ng compound ng city hall.

Naghuhukay ang mga biktima sa tabi ng isang pader nang gumuho ito.

Agad dinala sa ospital ng mga tauhan ng QC Disaster Risk Reduction and Management Office ang apat na construction worker pero namatay ang isa sa kanila.

Dalawampu't dalawang taong gulang ang namatay na lalaki na nagtamo ng malubhang sugat matapos matamaan ng bumagsak na pader.

"Nagresponde tayo. Nakita natin na may isang seriously injured at may tatlo pa na nandon sa accident area so sila nilapatan ng lunas ng QCDRRMO 'yung mga first responders natin at dinala sa ospital. Unfortunately, isa sa kanila ay namatay during the course of the construction. There’s a need for them na maghukay sa tabi ng isang unsupported wall. In the course of this paghuhukay nag-collapse ang wall na ito," ayon kay PBGen Torre.

Dagdag ni Torre, nakikipag-ugnayan na ang mga building officials ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa contractor ng nasabing proyekto.

"Sa ngayon nag-iimbestiga ang ating building officials sa contractor dahil may mga contractors naman 'yan. Nirereview ang kanilang procedures para sa workplace safety," aniya.

Patuloy ngayon ang imbestigasyon ng PNP at local government unit para malaman ano ang mga nalabag na safety procedures ng contractor.

Ipinagbabawal munang makalapit ang sinuman sa lugar kung saan gumuho ang pader.

"Ang bottomline dito is nakakasiguro tayo na sa imbestigasyon na may makikita tayong pagkukulang rito kasi hindi naman mangyayari ito kung lahat ng mga safety precautions, practices ay na observe. Definitely may mananagot dito be it criminal or civil alamin na lang natin sa lalabas sa imbestigasyon sa mga susunod na araw," aniya.

Sa isang pahayag, sinabi ng lokal na pamahalaan ng lungsod na aalamin nila ang sistemang pinaiiral ng kontratista sa construction site, at kung binigyang halaga ang aspeto ng occupational safety.

Ang prayoridad anila ngayon ay mabigyan ng karampatang atensyong medikal ang mga nadamay na manggagawa.