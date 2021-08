Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hinimok ng isang health expert na magpabakuna na ang mga matatanda lalo na ang may mga comorbidity dahil sila ang magbibigay ng proteksiyon sa mga batang kasama nila sa bahay.

Ayon kay Dr. Lulu Bravo, isang pediatric infectious disease expert at chairperson ng National Adverse Effects Following Immunization, mas mabilis na makapanghawa ang Delta variant ng COVID-19.

Dati aniya ay mga matatanda lamang ang nao-ospital dahil sa COVID-19. Pero ngayon ay pabata na nang pabata ang tinatamaan ng sakit.

“Sa mga bata, ang masyadong naaapektuhan, yung may mga comorbidity at yun ang sinasabi ng ating mga pediatricians. Ang talagang nagkakaroon ng ‘di magandang epekto ay yung may sakit sa puso, bato, atay. Kaya nga ang pinakamagandang paraan para tayo ay makatulong sa ating mga mamamayan ay magpabakuna lahat ng ating mga adult and elderly kasi sila yung naka-surround sa mga bata,” sabi ni Bravo sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng hapon.

Paliwanag ni Bravo, mabisang paraan para maprotektahan ang mga bata ang pagtiyak na bakunado na ang mga nakapaligid sa kanila.

“Unahin nating mapabakunahan lahat ng mga nakapaligid sa ating mga bata, even mga teachers later on, sapagkat kung magkakaroon ng time na magkaroon tayo ng school, yung mga teachers unahin din natin as much as possible. Mag-layering tayo, mag-mask, paglalagay ng face shield,” sabi niya.

Nasa 10 porsiyento ng kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa ay may edad 19 at pababa, ayon kay Dr. Anna Ong-Lim, pediatric infectious disease specialist sa Philippine General Hospital.

Batay naman umano sa datos as of February 2021 mula sa mga health authorities, mahigit 48,000 na mga may edad 19 at pababa ang nagka-COVID-19, sabi ng Save the Children Philippines.

Sa nasabing bilang, 40.2 percent ay nasa age group na 15-20 years old, 17.4 percent sa 5-9 anyos, at 18.5 percent sa 4 anyos at pababa.

Sa buong mundo, 15 percent ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay kinabibilangan ng mga bata, sabi pa ng Save the Children.

Sa ngayon, tanging ang bakunang Pfizer pa lamang ang naaprubahan para magamit sa mga bata. Bagaman, hindi pa kasama sa listahan ng prayoridad ng gobyerno ang mga kabataan dahil kulang pa rin ang supply ng bakuna sa bansa.

Paliwanag ni Bravo ang pagpapalibot sa mga bata ng mga bakunadong adults ay tinatawag nilang "cocoon strategy."

“Unahin po ang mga elderly, yung mga may comorbids. At kung sakali po na meron na tayong nakahandang bakuna para sa mga bata, unahin din natin ang mga batang may comorbid,” sabi niya.

Apela ni Bravo sa publiko na magpabakuna na. Tiniyak niyang ang lahat ng bakunang ginagamit, hindi lamang ang laban sa COVID-19 ay ligtas basta’s dumaan ito sa proseso at na-peer review ng tunay na mga eksperto at hindi iyong mga fly-by-night.

“Proven na po ang bakuna, safe and effective and vaccines work,” sabi niya.

"We also emphasize our call to parents, guardians, caregivers, and communities for them to act more responsibly around children by strictly adhering to the minimum health and safety protocols to protect themselves and their children from the imminent threats of the Delta variant," sabi naman ni Alberto Muyot, chief executive officer ng Save the Children Philippines.

- TeleRadyo 18 Agosto 2021