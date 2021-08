Watch more on iWantTFC

MANILA— Nagkasa ng operasyon ang Inter-Agency Council for Traffic (i-Act) kasama ang Philippine National Police Highway Patrol Group (HPG) at Coast Guard sa Taguig kung saan tineketan ang mga motoristang lumabag sa minimum health protocols, Miyerkoles ng umaga.

Bukod sa paglagpas sa 50% capacity na requirement sa mga pampublikong sasakyan, nahuli rin ang ilang jeep sa East Service Road sa Upper Bicutan na nagsasakay ng pasaherong hindi nakasuot ng face mask o face shield.

Ayon kay Police Lt. Ricardo Martinez ng PNP-HPG, paulit-ulit ang problema sa rutang ito kaya inanyayahan nila ang i-ACT na magsilbing reinforcement para makahuli pa ng violator.

Dapat tig-4 lang ang pasahero sa magkabilang upuan ng jeep. Kaya pinababa ang mga sobrang pasahero at hindi pinaalis ang jeep hangga’t nabawasan ang bilang at natiketan.

Nagpaliwanag ang ilang sinitang driver na ngayon lang ito nangyari dahil hindi rin sila makapagsakay ng pasahero.

Sinabi naman ng ibang driver na hindi nila alam, pero ayon kay Jose Manuel Bonnevie ng i-ACT, hindi ito pwedeng palusot.

May mga jeep naman na pinaalis agad kapag umabot na sa capacity ang mga pasahero nila.

Tumulong din ang mga enforcer na makasakay ang mga naghihintay na commuter.

Samantala, tiniketan dahil sa pagsuot ng substandard motorcycle helmet ang aabot sa 10 pulis at isang army reservist na nakamotorsiklo.

Nakauniporme ang mga pulis at karamihan nakasuot ng pambisikleta na helmet o helmet na ginagamit sa police operation.

May ilan sa kanila na bitbit sa motor ang standard helmet pero hindi sinusuot.

Ang isang pulis, nadagdagan pa ang violation dahil walang naipresentang OR-CR.

"Being in uniform, dapat po tayo ang pagmumulan nito at makitaan ng tao na sumusunod. Kung tayo ang unang violator, how can we expect the civilians to follow us?” sabi ni Bonnevie.

Mahigit 40 ang mga tiniketang nagmomotorsiklo sa lugar.

May sinita ring SUV na nakitang walang conduction sticker at walang standard na plaka.