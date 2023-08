Watch more on iWantTFC

Pangangasiwaan muna ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang 14 na paaralang sakop ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa mga pinag-aagawang bahagi ng Taguig at Makati habang naglalatag ng transition plan ang Department of Education. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Huwebes, 17 Agosto 2023