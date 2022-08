Sino-sino ang maaaring magpalista para matulungan ng DSWD?

Watch more News on iWantTFC

Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga pamilyang kapos sa buhay na magpalista sa talaan ng mga nangangailangan o ang tinatawag na "Listahanan 3" para maipasok sila sa mga programa ng gobyerno at mabigyan ng tulong. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Martes, 16 Agosto 2022.