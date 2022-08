Watch more News on iWantTFC

Daan-daang reklamo ang nalantad kaugnay sa mga scholarship at iba pang student assistance para sa mga estudyanteng nasa kolehiyo sa ilalim ng Unified Student Financial System for Tertiary Education o UniFAST. Ang ilan sa mga estudyante ay ipinangungutang na ang kanilang pangmatrikula dahil wala pa ring natatanggap na tulong mula sa nasabing programa. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Agosto 2022