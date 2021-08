Watch more on iWantTFC

Tingin ng isang opisyal ng Department of Science and Technology na hindi sulit para sa mga jeepney driver na magsuot ng de-kuwintas na air purifier.

Sabi ni DOST vaccine expert panel head Dr. Nina Gloriani na hindi pa napapatunayan sa mga pag-aaral ang bisa laban sa coronavirus ng mga de-kuwintas na air purifier na gumagamit ng negative ions.

Bukod dito, mahal ang ganitong air purifiers at kailangang i-charge na hindi praktikal sa mga jeepney driver.

Mas kumbinsido si Gloriani sa bisa ng mga air purifier na may hepa filter.

Giit ni Gloriano na mas mainam pa ring sundin ang protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, at pananatili ng physical distancing.

"Ang danger diyan yung complacency. Kung akala niya meron na siyang proteksyon at yun nga kung hindi naman yan napalitan, hindi naman yan magla-last forever, ang mahal pa so you have to consider all of those," ani Gloriani.

Una na ring sinabi ng Department of Health na walang ebidensiya na magpapatibay na mapoprotektahan

--Teleradyo, 17 Agosto 2021