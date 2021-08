Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Punuan na ang mga COVID-19 wards ng mga ospital sa Biñan sa lalawigan ng Laguna, sabi ng alkalde ng lungsod ngayong Martes.

“Meron kaming communication ng mga hospitals dito sa Biñan. Pero as of today, puno na lahat. Naka-connect din naman kami sa One Hospital Command. But the problem is pipila talaga. Matagal ang pila,” pahayag ni Mayor Arman Dimaguila.

Ayon kay Dimaguila, sakaling magkaroon muli ng bagong aplikante ng mga doktor at nurses, muli nilang iko-convert ang paaralang PUP bilang COVID facility hospital.

Mayroong sapat na supply pa naman aniya ng oxygen tank sa kanilang lungsod.

“Last week, nag-purchase tayo ng additional 100 [tanks]. Tapos yesterday, 100 tanks na naman binili natin. Good thing, may available pa naman at may nagre-refill pa naman. Unlike before, weekly kami mag-replenish, ngayon daily,” sabi ng alkalde.

Pinaghahandaan na rin ng lokal na pamahalaan ng Biñan City ang pagdami ng posibleng mamatay sa COVID-19 ngayong may kumpirmado na ring kaso ng Delta variant sa lungsod.

Inanunsiyo ni Dimaguila na bibili na ang LGU ng mga freezer na mapaglalagyan pansamantala ng mga nasawi sa COVID-19 habang hinihintay na ma-cremate ang mga bangkay.

Problema ngayon ng Biñan City ang pag-cremate sa mga bangkay dahil hindi na makaya ng mga crematorium ang dami ng mga nasasawi.

Sa ospital lamang ng Biñan ay 30 na ang namatay sa loob lamang ng 10 araw.

Ayon kay Dr. Melbril Alonte, medical director ng Ospital ng Biñan, maraming pasyente ang dead on arrival sa pagamutan. Ang kuwento umano ng mga kamag-anak ay bigla na lamang nahihirapang huminga ang mga pasyente.

Si pinakahuling ulat, may 378 active COVID-19 cases ang Biñan City nitong Lunes, habang 142 naman ang kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa naturang sakit.

Sa Sta. Rosa City naman, problema na rin ang pagdami ng mga pasyente sa Sta. Rosa Community Hospital. Nasa lobby na ng ospital ang ilang pasyente na naghihintay na may mababakanteng kwarto o isolation facility.

Ayon kay Mayor Arlene Arcillas, kahit mga private hospital, punuan na rin. Kaya hirap silang maghanap kung saan dadalhin ang mga pasyente.

Pakiusap din niyang palagiang sumunod sa health protocols at huwag maging kampante ang mga tao kahit nasa bahay lamang.

- TeleRadyo 17 Agosto 2021