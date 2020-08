PhilHealth nagbigay ng P1B sa 51 ospital na may 'kwestyonableng' claims: mambabatas

Watch also in iWant or TFC.tv

Nasa P1 bilyon ang ibinigay ng PhilHealth sa 51 ospital na may mga kuwestyonableng claims at may mga nakabinbin pang kaso. Kabilang ito sa mga nalantad sa pagpapatuloy na pagdinig ng Kamara sa umano'y katiwalian sa ahensya. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 17 Agosto 2020