Mga Pilipino sa Afghanistan, ligtas pa sa ngayon

Watch more on iWantTFC

MANILA – Ligtas pa sa ngayon ang mga Pilipinong nasa Afghanistan, ayon sa pangulo ng Samahang Pilipino sa Afghanistan na si Joseph Glenn Gumpal ngayong Lunes.

Pero natatakot sila sa maaaring mangyari sakaling puntahan ng Taliban ang lugar na kanilang tinitirahan, aniya.

Itinaas ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 4 sa Afghanistan matapos masakop ng Taliban ang ilang siyudad nito, kabilang na ang capital na Kabul.

“Sa awa ng Diyos po, ligtas po kami. Ang iniisip lang namin, ligtas kami ngayon, at safe kami dahil hindi pa kami pinupuntahan. Ang kinatatakot namin, pupuntahan kami [ng Taliban]. Yun lang yung kinakatakot namin,” ani Gumpal sa panayam sa TeleRadyo.

Sabi niya, nasa iba-ibang lugar ang mga Pilipino ngayon sa Afghanistan dahil iba-ibang kompanya ang kanilang pinagtatrabahuan.

Wala pa naman silang natatanggap na ulat ng kahit sinong Pilipinong nasaktan.

Kuwento niya, pahirapan na ang pagkuha ng signal sa cellphone simula pa kahapon, pero patuloy pa rin ang kumustahan nilang mga kapwa Pilipino sa nasabing bansa.

Ani Gumpal, tahimik ang naging pagpasok ng Taliban sa Kabul nitong Linggo.

“Walang nagyaring barilan or what. Wala. Awa ng Diyos, sumunod sila doon sa kanilang pangako na, they will not harm people in Kabul, even foreigners,”aniya.

Ayon kay Gumpal, nakikipag-ugnayan na sila sa embahada ng Pilipinas sa Pakistan para sa repatriation ng mga Pilipino.

Nasa 175 Pilipino ang nagtatrabaho sa Afghanistan, sabi ng recruitment consultant at migration expert na si Emmanuel Geslani. Nasa 130 naman ang tantiya ng Department of Foreign Affairs.

Karamihan sa kanila ay mga propesyonal na nagtatrabaho sa mga opisina bilang accountant at manager.

May mga nagtatrabaho rin sa mga security company at multilateral aid agencies gaya ng Red Cross, Asian Development Bank, at World Bank.