Mainit na pinag-uusapan ngayon ang bangayan sa pagitan ng mga lungsod ng Taguig at Makati, kung aling siyudad ang may hurisdiksiyon sa mga EMBO o enlisted men's barangays. Matagal nang nasa ilalim ng pamamahala ng Makati ang mga ito pero nagdesisyon na ang Korte Suprema na Taguig ang tunay na may sakop sa kanila. Ano nga ba ang ugat ng sigalot na ito at ano ang mga pruweba ng dalawang lungsod? Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 15 Agosto 2023