Bumaba ang ilang datos kaugnay ng COVID-19 sa bansa. Pero nagbabala ang Department of Health at ilang eksperto na posibleng tumaas ulit ang bilang ng kaso pagsapit ng pasukan, kaya napakahalaga anila ngayon na magpabakuna at magpa-booster. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 15 Agosto 2022