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Pinoy Olympic medalists kumasa rin sa sayawan, social media

ABS-CBN News

Posted at Aug 15 2021 08:02 PM

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Hindi lang sa weightlifting at boxing namamayagpag ang mga sports champion na sina Hidilyn Diaz, Nesthy Petecio, Carlo Paalam at Eumir Marcial. Hataw rin sila sa sayawan at social media. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 15 Agosto 2021

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