Pinoy Olympic medalists kumasa rin sa sayawan, social media
ABS-CBN News
Posted at Aug 15 2021 08:02 PM
PatrolPH, Tagalog news, Olympics, Tokyo Olympics, TikTok, Hidilyn Diaz, Nesthy Petecio, Carlo Paalam, Eumir Marcial, TV Patrol, Jeffrey Hernaez
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