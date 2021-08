Pinoy Olympic medalists kumasa rin sa sayawan, social media

Watch more on iWantTFC

Hindi lang sa weightlifting at boxing namamayagpag ang mga sports champion na sina Hidilyn Diaz, Nesthy Petecio, Carlo Paalam at Eumir Marcial. Hataw rin sila sa sayawan at social media. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 15 Agosto 2021