Mga doktor ipinaubaya ang desisyon sa NCR lockdown sa gobyerno

Watch also in iWant or TFC.tv

Ipinauubaya na ng mga doktor sa pamahalaan ang desisyon kung mananatili sa modified enhanced community quarantine ang Metro Manila o ibabalik ito sa general community quarantine sa susunod na linggo.

Ayon kay Dr. Maricar Limpin, Vice President ng Philippine College of Physicians, dalawang linggo lang ang hiningi nilang timeout para sa mga health worker pero malaking tulong pa umano kung palalawigin pa ito para makontrol ang paglabas ng mga tao sa kalsada gayundin ang pagkalat ng COVID-19.

Sabi ni Limpin, bagamat di nabawasan ang pagod ng mga health worker, malaking tulong din ang inilunsad na One Hospital Command Center ng Department of Health at Department of the Interior and Local Government (DILG).

- Headline Pilipinas 15 August 2020