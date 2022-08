Watch more News on iWantTFC

Muling nabuhay ang isyu ng Sabah na kapuwa inaangkin ng Pilipinas at Malaysia. Ito'y matapos pagbayarin ng 1 korte sa France ang Malaysia ng halos $15 bilyon sa mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu kaugnay sa lease contract sa nasabing lugar. Susuriin ng task force na binuo ng Office of the Solicitor General kung ano ang epekto ng tagumpay ng pribadong kaso sa pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah. Nagpa-Patrol, Anjo Bagaoisan. TV Patrol, Linggo, 14 Agosto 2022