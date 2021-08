Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Sa harap ng pagdami ng kaso ng COVID-19 at punuan sa mga health facility, mahalagang malaman kung kailangan bang dalhin sa ospital o kaya sa isolation facility ang isang pasyente.

Sa panaham sa Teleradyo, sinabi ng infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante na kung may severe at kritikal na kaso ay dapat dalhin ang pasyente sa ospital.

Dapat ding magpaospital ang mga may moderate na sintomas, kung matanda na o kung may mga comorbidity, lalo na't kakaunti lang ang mga naco-confine para sa moderate cases.

Kapansin-pansin kasi anila na tangay-tangay na ng mga pasyente ang mga oxygen tank at hirap na silang huminga pagdating ng ospital.

"We admit them and closely monitor them and allocate beds for the moderate of course kasi ang pinakaimporntate sa group ng patients ay hindi sila pupunta sa severe and critical," ani Solante, na head ng adult infectious diseases department sa San Lazaro Hospital.

"Palagi namin inaabisuhan sila na kung ganito kayo kapag may comorbidities, ubo, lagnat... Tapos kaunting hingal pero kailangan ng oxygen, [maaaring nasa] moderate risk of COVID," dagdag niya.

Kung ipapasok ang sarili sa ospital, dapat ding dalhin ang basic needs gaya ng pagkain at damit.

Sa mga pribadong ospital naman, hindi dapat muna problemahin ang singilan bago ipasok ang pasyente, ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines, Inc (PHAPI) president Dr. Jose Rene de Grano.

Sa huli aniya mangyayari ang singilan at dapat paghandaan din ang pagbabayad ng Personal Protective Equipment at ilan pang kagamitan ng mga tauhan sa ospital.

Maaari namang mag-home quarantine o kaya magpa-isolate sa isang pasilidad kung asymptomatic o mild lang naman ang sintomas.