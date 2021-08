Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umakyat na sa 48 ang bilang ng mga lugar na isinailalim sa special concern lockdown sa Quezon City bunsod ng pagdami ng kaso ng COVID-19.

Ayon sa impormasyon mula sa lokal na pamahalaan, nadagdagan ng walong panibagong lugar ang nakalockdown simula Huwebes.

Ito ay mga sumusunod na lugar:

Mango Street, Barangay Commonwealth

Isang gusali sa G. Araneta, Barangay Doña Imelda

Katuparan Street, Barangay Commonwealth

Isang lugar sa Martinez Street, Barangay Obrero

Isang lugar sa Road 20, Barangay Bahay Toro

Tatlong lugar sa Aguilla Street, Vililia Village, Barangay Talipapa

Isang lugar sa Sorsogon Street, Barangay Nayong Kaunlaran

Isang lugar sa Silencio Street, Barangay Santol

Tanging partikular na lugar lamang at hindi buong barangay ang isinasailalim sa lockdown.

Una nang naipaliwanag ni Mayor Joy Belmonte na ang mga lugar na may naitalang 1 o 2 kaso ng COVID-19 ang kanilang isinasailalim sa lockdown lalo na kung imposibleng ipatupad ang physical distancing para maiwasan ang community transmission.

Magtatagal ng 14 na araw ang bawat lockdown sa lugar.

Hindi naman maaaring lumabas ang lahat ng mga residenteng nakatira sa mga lugar sa ilalim ng special concern lockdown. Ang mga authorized person outside of residence o APOR na magnanais magtrabaho ay papayagang umalis pero makakabalik sila sa kani-kanilang bahay pagkatapos na ng lockdown at kailangan din nilang magpakita ng negative swab result bago makauwi.

Nangako naman ang lokal na pamahalaan na sasagutin ang lahat ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maaapektuhan ng lockdown.

Isasailalim din ang lahat ng mga apektadong residente sa swab testing.

Sa pinakahuling tala ng LGU, nasa 5,539 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ngayon matapos madagdagan ng 181 active cases noong Miyerkoles.

Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna sa lungsod kung saan nasa 1.8 milyon na ang nabakunahan.

- TeleRadyo 13 Agosto 2021