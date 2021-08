Mga tatanggap ng cash aid sa QC maagang pumila

Watch more on iWantTFC

Maagang pumila ang mga residente ng Cubao, Quezon City para sa ayuda umaga ng Biyernes.

Alas-2 pa lang ng madaling araw pumila na para sa ayuda ang mga tao sa Cubao Elementary School.

Ika-2 araw na ng pamamahagi sa lugar, at ayon sa mga magpapabakuna maayos naman ang naging sistema kahapon.

Alphabetical order base sa apelyido ang sistema sa Barangay E. Rodriguez.

Nagtalaga na ang Quezon City ng guidelines para sa mga humanitarian service, gaya ng pamamahagi ng ayuda sa lungsod.

Dapat panatilihing nasusunod ang physical distancing at health protocols para hindi maging superspreader event ang mga ganitong aktibidad.

Sa mga mamimigay naman ng in-kind na ayuda, gaya ng pagkain,

dapat house to house ito, hindi lalampas sa 5 ang namamahagi, at dapat vaccinated ang magdi-distribute.

Nasa 840,000 na pamilya ang qualified sa Quezon City, at bilang pinakamalaking lungsod malaking hamon ang mamamahagi ng ayuda dito.

Nasa 40,000 hanggang 50,000 families ang target na mabigyang ayuda kada araw dito sa QC.

Nauna na silang humingi ng extension dahil malaki ang populasyon ng lungsod.

Mamayang alas otso pa inaasahan na magsisimula ang pamimigay ng ayuda, pero hindi prublema sa kanila ang pumila ng maaga para maaga rin makauwi sa kani-kanilang mga bahay.

