Mega vaccination site sa Nayong Pilipino bukas na

MAYNILA—Target na makapagbakuna ng 15,000 katao kada araw ang bagong bukas na mega vaccination site sa Bagong Nayong Pilipino sa lungsod ng Parañaque.

Nitong Huwebes pormal na binuksan ang operasyon ng nasabing site.

Aabot ng 20 hanggang 30 minuto ang tagal ng pagbabakuna mula registration hanggang sa 15 minutong observation, batay sa obserbasyon ni National Task Force against COVID-19 chief implementor Sec. Carlito Galvez Jr. na nag-inspeksiyon sa site.

May 30 drive-through booths na paunang binuksan para sa mga motoristang nakarehistro. Seserbisyuhan ng vaccination hub sa New Seaside Drive ang mga taga-Metro Manila at katabing probinsya.

Sa unang linggo ng operasyon, tanging mga residente at mga nagtatrabaho sa Parañaque muna ang nakakapagpabakuna sa lugar, ayon kay city health officer Dr. Olga Retucio habang isinasaayos ang paraan ng pagrehistro ng mga taga ibang lugar.

Kailangang dala ng mga magpapabakuna ang QR code nila para ipakita sa site, kasama na rin ang kanilang valid ID. May paradahan naman para sa post-vaccine observation.

Meron naman mga golf carts para sa mga walang sasakyan na nagpa-schedule din na makapagpabakuna sa lugar. Bumisita lamang sa social media account o sa website ng Parañaque (https://paranaquecity.gov.ph/) para mapuntahan ang link para sa registration.

Nakatakda namang buksan sa mga darating na araw ang 8 ambulatory center sa Bagong Nayon Pilipino.

Tiniyak naman ng International Container Terminal Services Inc. na siyang nanguna sa pagpapatayo ng vaccination hub na walang mga punong pinutol sa lugar para itayo ang vaccination site.

Ito ay matapos na magkaroon ng kontrobersiya noong mga nakaraang buwan dahil sa umano'y paglabag sa environmental laws sa likod ng pagpapatayo ng vaccination site.

Pero iginiit ng pamunuan ng pribadong kompanya na pangunahing nagtayo ng vaccination site na wala raw itong katotohanan. — TeleRadyo 13 Agosto 2021