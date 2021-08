Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagtayo ng vaccine express ang Office of the Vice President, Angat Buhay at ng Quezon City local government sa Novaliches para magbakuna ng tinatayang 5,000 essential workers sa sektor ng transportation.

Ang dalawang araw na bakunahan ay magsisimula ngayong Huwebes at partikular na para sa mga jeepney, tricycle at delivery riders.

“Importante po yun kasi kung saan-saan kami nakakarating sa pagtatricycle, sa paghahatid ng mga pasahero,” sabi ng isang tricycle driver.

Alas-8 ng umaga nang magsimula ang registration ng mga taong pumila.

Nauna nang ginawa ang vaccine express sa Maynila at nagkaroon na rin sa Iriga City.

Ipinagbabawal ang walk-in sa vaccine express. Kailangan ay naka-register muna ang mga drivers sa kanilang mga TODA o Transport Operators and Drivers Association o sa mga delivery riders association.

- TeleRadyo 12 Agosto 2021