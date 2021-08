Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi pa agad makikita ang epekto ng enhanced community quarantine (ECQ) kahit mag-iisang linggo na itong ipinatutupad sa kalakhang Maynila.



Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mabilis pa rin ang pagkalat ng virus. Nito lamang Miyerkoles, nakapagtala ang Pilipinas ng 12,021 karagdagang COVID-19 cases.

“Tataas pa rin yan kasi makikita natin ang epekto nung dalawang linggo na ECQ, week after next pa. Pagka natapos yung second week ng ECQ, doon lang natin maumpisahang makikita kung nababawasan na ba ang kaso at saka may reversal ng trend," sabi ni Duque.

"Yung trend ang importante. Kahapon, tumaas. Tingnan natin ngayong araw. Harinawa, 'wag namang sumipa nang mataas pa.”

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Duque na mataas pa rin ang 2-week growth rate, na ibig sabihin ay matulin pa rin ang pagkalat ng virus.

Inilagay sa pinaka-istriktong lockdown level ang Metro Manila simula Agosto 6 hanggang Agosto 20 para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 na posibleng dulot ng mas nakakahawang Delta variant.

Sabi ni Duque, hindi pa masabi sa ngayon kung kakailanganing palawigin pa ang ECQ.

“Mahirap pang magsalita kasi hindi pa tapos ang ating monitoring. At ang IATF, nagdedesisyon lamang batay sa rekomendasyon ng ating mga experts,” sabi niya.

Samantala, itinanggi naman ni Duque ang pahayag ng samahan ng mga negosyante na posibleng na-sensationalize lang ang mga datos sa gitna ng banta ng Delta variant.

“Hindi po ito sine-sensationalize. Ang batayan, malinaw. Ang datos natin, malinaw. Ang siyensiya, ang medisina ay talagang sinasabi na mag-iingat tayo dito dahil alam naman natin ang nangyari sa India, ang Indonesia, ang Malaysia. Grabe ang taas ng mga kaso. Tayo, talaga pinag-iingat ingatan natin ito na hindi tayo matulad sa kanila,” sabi ng Kalihim.

Bukas naman aniya silang pag-aralan ang mungkahi ng Department of Trade and Industry na sa halip na ECQ ay ibaba na ito sa modified ECQ at magpatulad na lang ng granular lockdowns dahil sa malaking epekto sa negosyo at sa mga manggagawa.

“Yung sinasabi ng DTI, pwede namang pag-usapan yan sa IATF. MECQ but really hard and tough na granular lockdowns, at huwag papayagan ang non-essential activities. Marami naman pwedeng 'ika nga, tweaking or revisions,” sabi niya.

- TeleRadyo 12 Agosto 2021