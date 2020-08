Pinoy scientists gumawa ng bersyon ng ear guards, face shields, PPEs

Watch also in iWant or TFC.tv

Determinado ang Department of Science and Technology na suportahan ang mga Pinoy sa larangan ng siyensya at pananaliksik para tulungan ang bansa sa hamon ng pandemya. Kabilang sa mga imbensyong Pinoy ang personal protective equipment, face shields, alcohol at sanitizers na napapakinabangan na sa ilang lugar sa bansa. Nagpa-Patrol, Bettina Magsaysay. TV Patrol, Miyerkoles, 12 Agosto 2020