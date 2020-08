Datos at clinical trial, dapat munang matingnan sa COVID vaccine ng Russia: expert

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Dapat munang matingnan ang datos ng Russia hinggil sa ginagawa nitong bakuna kontra coronavirus disease 2019 (COVID-19), partikular na ang clinical trial phase nito bago payagang gamitin sa bansa.

"Kung hindi pa po natapos 'yung phase 3 clinical trial at wala pa po tayong clear na evidence na gumagana po ito at safe kailangan po natin itong i-treat as potential investigational drug," ani Dr. Edsel Maurice Salvaña, infectious disease specialist sa UP-PGH, sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

Inanunsiyo kamakailan ng Russia na nakapag-develop na ito ng vaccine na magbibigay ng “sustainable immunity” laban sa COVID-19.

Nitong nakaraang linggo, hinikayat ng World Health Organization ang Russia na sumunod sa guidance at stages para matiyak na magiging ligtas ang bakuna.

“Sa ngayon, very little information ang alam natin about this and it's very important to know that if were going to consider using it,” ani Salvaña.

Biyernes nang sabihin ni Russian Ambassador to the Philippines na si Igor Khovaev na naisumite na sa awtoridad ang mga proposal para mag conduct ng clinical trials at posibleng local production ng vaccine.

“Kung gusto nating sumali sa trial, wala namang problema 'yun basta merong tayong framework at merong ethics review 'yan at proper safety protocol. Kung ima-market na siya as a drug, you are making an assumption na pumasa na siya sa phase 3. At least sigurado tayo na may efficacy that outweighs the safety issues. Kung wala pong ganun, kinakailangan po talaga investigational lang siya,” dagdag ni Salvaña.

Suportado naman maging ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dine-develop na bakuna ng Russia kung saan sinabi pa niyang handa siyang maging unang pageksperimentuhan ng bakuna.

Pero sakaling gamitin, payo ni Salvaña na tiyakin na gawin gradual ang rollout at magkaroon ng proper surveillance para 'di na matulad sa karanasan noon ng bansa sa Dengvaxia vaccine.