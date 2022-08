Pinasok na kontrata ng PS-DBM para sa PPEs, pinuna ng COA

Watch more News on iWantTFC

Pinuna ng Commission on Audit ang higit P1 bilyong kontratang pinasok ng Procurement Service ng Department of Budget and Management para sa pagbili ng personal protective equipment o PPE sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon sa COA, may kulang na sertipikasyon ang supplier kaya hindi masiguro kung ligtas ngang gamitin ang mga PPE. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Huwebes, 11 Agosto 2022.