MAYNILA - Ilang mga residente ang ikinagulat ang paglutang ng iba't ibang klase ng patay na isda sa Manggahan Floodway sa Pasig City.

Sa taas ng mga bilihin ngayon, maraming Pilipino ang kaniya-kaniyang diskarte para makatipid sa pagkain.

Kahit umuulan, hindi ito alintana ng ilang mga taga Pasig at Marikina na matiyagang nangingisda sa Manggahan Floodway.

Pero laking gulat ng ilan sa kanila nang makitang palutang-lutang malapit sa Manggahan Bridge ang napakaraming patay na isda tulad ng tilapia, kanduli, at karpa.

Ayon kay Arnold Laurio, Barangay Deputy ng Barangay Manggahan,

karaniwan nilang binabantayan ang sitwasyon sa Manggahan Floodway pero ito ang unang beses na may mga nagpalutang-lutang na mga patay na isda dito sa kanilang lugar.

"Ngayon lang po ito. Dapat wag nila pakialaman mga yan hindi naman natin alam kung nalason ba ang mga yan maapektuhan pa mga kabarangay natin. Ipaubaya na lang natin sa city government," sabi ni Laurio.

Ipinagbigay-alam na sa Department of Environment and Natura Resources ang insidente at ayon sa Pasig River Coordinating Management Office, iimbestigahan na nila ang posibleng sanhi nito.

Makikipagugnayan rin sila sa Laguna Lake Development Authority lalo na't konektado ang floodway sa Laguna De Bay.

- TeleRadyo 11 Agosto 2021