MANILA – Apektado ang kabuhayan ng ilang Pilipino sa South Korea matapos ang matinding baha na nanalasa doon nitong nakaraang linggo.

Siyam na katao ang namatay sa baha at walang tigil na ulan sa lugar.

“Actually po kagaya ng pamangkin ko na nasa province, sila po yung mga seasonal worker, hindi daw po sila nakatrabaho at maraming pananim at gulay na nasira dahil nga sa sobrang ulan,” kuwento ni Zeny Closa, isang Pinoy na nakatira sa Seoul, ang capital ng South Korea.

“Marami po tayong kababayan dito mula sa Batangas na pinadala ng ating province to, magtrabaho sila as seasonal worker. Sila yung mga nagtatanim doon sa province, hindi sila naka-work nang ilang araw kasi sa sobrang ulan and yung mga amo nila nanghihinayang kasi yung mga pananim po nila talaga nasira,” dagdag pa niya.

Pero ayon kay Closa, wala namang Pinoy na nasiraan ng tirahan, nasaktan o nasawi dahil sa kalamidad.

Ayon sa Pinay, unti-unti nang gumaganda ang panahon sa South Korea.

“Sa ngayon po, may sikat na yung araw, at maliwanag na yung kalangitan. Wala na po yung ulan, tumigil na po ngayong umaga, at medyo--sobrang traffic na po ngayong umaga …kaya start na ulit yung trabaho ng mga mamamayan dito sa South Korea,” aniya.

Bukas na rin ang mga pamilihan at botika para sa mga mangangailangan nito, sabi ni Closa.

Samantala, inabisuhan na ng embahada ng Pilipinas sa South Korea ang mga Pinoy doon na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon sa kani-kanilang lugar.

"In view of the extremely heavy rains this week, the Philippine Embassy advises members of the Filipino Community to continue to closely monitor weather conditions in their respective areas and to observe safety precautions," anila.

--TeleRadyo, 10 August 2022